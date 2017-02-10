عبدالله قنيص
نفذ رجال ادارة بحث وتحري محافظة مبارك الكبير وتحديدا مباحث العدان حملة على المطلوبين والصادر بحقهم احكام نهائية، واسفرت الحملة عن ضبط مواطن من مواليد 1990 صادر بحقه حكم بالسجن 5 سنوات على خلفية قضية سرقة بالتهديد واستخدام العنف، وضبط مواطن من مواليد 1989 مطلوب للسجن 5 سنوات على خلفية قضية اساءة استعمال شبكة المعلومات الدولية، والثالث مطلوب للسجن 3 سنوات و4 اشهر على خلفية قضية حيازة مخدرات، والرابع مطلوب للسجن 5 سنوات لقضية مرتبطة بحيازة المواد المخدرة تحت رقم 1633/2016 وكذلك مطلوب لـ 3 قضايا مالية.