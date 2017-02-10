عبدالله قنيص

أكد مصدر مسؤول في الإدارة العامة للعمالة المنزلية أن الإدارة أغلقت 27 مكتب خدم خلال عام 2016، موضحا أن تلك المكاتب تقلت الادارة بشأنها شكاوى عديدة تم ثبوت كثير منها.



وأضاف المصدر ان الإدارة احالت الى المحكمة 41 قضية كانت قد تلقت بشأنها شكاوى خاصة بالرواتب والطرد وفسخ العقد، مشيرا الى ان الادارة تلقت خلال العام الماضي 1300 شكوى.



واوضح ان الادارة تمكنت من استرجاع مبالغ لمستحقيها من العمالة المنزلية بلغت اكثر من نصف مليون دينار، مشيرا الى انه تمت اعادة 15 الف دينار الى عدد من الخدم الوافدين، وقال انه تم الافراج عن 2100 من العمالة الوافدة التي كانت متواجدة بالسفارات، مشيرا الى ان اجمالي حملات التفتيش التي شنتها الادارة العامة للعمالة المنزلية في جميع المحافظات بلغت 1806 حملات قادها مدير الإدارة محمد العجمي.