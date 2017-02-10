محمد دشيش

أحالت دوريات حولي الى مكافحة المخدرات مواطنة كانت بحالة تعاطي المخدرات بعد ان ضبطت بمنطقة الجابرية وعثر بحوزتها على كيس يحتوي على مادة الشبو المخدرة.

من جهة اخرى، تسبب حادث انقلاب مركبة على طريق التعاون مقابل سلوى الى ربكة مرورية وخلف الحادث مصابين تم نقلهما بواسطة الطوارئ الطبية إلى مستشفى مبارك للعلاج.

من جهة اخرى، انتهى المطاف بمواطن في نظارة مخفر شرطة السالمية وذلك بعد ضبطه بحالة سكر شديد اثناء قيادته في احد شوارع منطقة السالمية منتصف ليلة أمس.

كما ألقى رجال أمن اسناد محافظة العاصمة القبض على مواطن مدين ومطلوب في قضية مالية لإحدى الشركات الخاصة بالإضافة إلى شخصين لا يحملان اثباتا شخصيا معهما وضبطوا مواطنا حاول الهروب وتبين أنه لا يحمل رخصة قيادة، وذلك عندما اقاموا نقطة تفتيش أمنية على مدخل منطقة الفيحاء وعلى تقاطع اشارة الفيحاء مع طريق الدائري الثاني، حيث أسفر التفتيش على ضبط مواطن مطلوب بتسديد مبلغ لشركة خاصة وضبط مواطنين يسيران بدون بطاقات مدنية او اثبات آخر، كما ضبطوا مواطنا حاول الهروب من التفتيش بعد طلب توقفه جانب الطريق وتبين أنه لا يحمل رخصة قيادة وتم التحفظ عليهم لتتم إحالتهم إلى جهة الاختصاص.