مؤمن المصري

أيدت محكمة الجنح المستأنفة حكم براءة سيدة أعمال من استعمال محرر زوره الغير، واتهم الادعاء العام المتهمة وهي سيدة أعمال بأنها استعملت محررا عرفيا صورة ضوئية من شيك مسحوب على بنك في لندن زوره آخر مجهول وهي عالمة بتزويره وتبلغ قيمته 12 مليون يورو.

وكان الممثل القانوني لأحد البنوك الكويتية قد اتهم المتهمة باستعمال محرر عرفي مزور بعد مخاطبة أحد البنوك في لندن والذي أفاد البنك المحلي بأن الشيك محل الواقعة لم يصدر منه.

وفي الوقت الذي أنكرت المتهمة ما أسند إليها من اتهام، حضر المحامي أحمد إبراهيم الفيلكاوي بصفته وكيلا عن المتهمة أمام محكمة الجنح وترافع شفاهة، مؤكدا انتفاء القصد الجنائي لموكلته إذ ان لديها تعاملات داخل الكويت وخارجها عبر عدة شركات وتلقت الشيك محل الواقعة من شخص خارج الكويت عبر برنامج الفايبر فشكت في صحته وتقدمت إلى أحد البنوك المحلية للتأكد من صحته فتبين لاحقا أنه غير صحيح.

وقدم الفيلكاوي للمحكمة حافظة مستندات تضمنت قرار النيابة العامة باستبعاد شبهة جناية التزوير في ورقة بنكية، دافعا بعدم وجود دليل يقيني وملموس يدين موكلته فلم يثبت أنها قامت بتزوير الشيك أو تعلم بتزويره وكانت حسنة النية بتقديمها الشيك إلى البنك للتأكد من صحته وهو ما أكدته تحريات المباحث، مطالبا المحكمة ببراءة المتهمة من الاتهام المسند إليها.