هاني الظفيري - محمد الجلاهمة

«محمد شاب مهذب وعلاقته طيبة ولم يصدر عني اي تهديد له، محمد خرج برفقة شقيقته الى مدرسته حيث اوصل شقيقته الى مدرستها الملاصقة لمدرسته ولكنه لم يعد منذ يوم الاثنين، وبحثت عنه في كل الأماكن التي يمكن ان يكون قد لجأ إليها ولم اجده، رجال المباحث يكثفون تحرياتهم للعثور عليه وآمل ان اجده سالما معافى».

بهذه الكلمات تحدث والد الطالب محمد محب عبدالوهاب وقال الاب: ان محمدا متميز دراسيا ومستواه يرقى الى الامتياز، مشيرا الى ان آخر تحريات المباحث هي استدعاء صديقين لابنه من غير محددي الجنسية ظهر امس لربما يكونا تعرضا لمحمد ولكن حتى عصر امس لم يكن هناك اي جديد بشأن اختفائه المفاجئ.



يذكر أن الطالب محمد يدرس بالمرحلة الثانوية «الصف الحادي عشر» بمنطقة الفروانية ومنزله يبعد عن المدرسة مسافة لا تزيد على ٦٠٠ متر.