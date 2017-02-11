المركبات المسروقة يتم بيعها في السوق السوداء أو تفكيكها أو حرقها

محمد الجلاهمة - هاني الظفيري

أغلق رجال المباحث الجنائية ملفات عدة قضايا سرقات وسلب بالقوة قامت بتنفيذها شبكة يتزعمها مواطن من أرباب السوابق وتضم مواطنا آخر وسوريا، وأقر التشكيل العصابي الثلاثي بسرقة ما لا يقل عن ١٥ مركبة وإعادة استخدامها في جرائم سلب قبل إعادة بيعها عقب تفكيكها، وكانت معلومات قد وردت بوجود تشكيل عصابي يقوم بسرقة المركبات ومحتوياتها من كل المحافظات وبمزيد من التحريات تبين ان المتهم الرئيسي - كويتي الجنسية مواليد ١٩٩١ وهو من أرباب السوابق ومطلوب لعدة جهات وعليه تم عمل كمين محكم له وضبطه في السالمية، وتم اقتياده للتحقيق في القضايا التي قام بارتكابها، حيث أقر أنه يقوم بسرقة المركبات من كل المناطق وبيعها في السوق السوداء أو تفكيك المركبات وبيع أجزائها والتخلص من بعض المركبات عن طريق حرقها وان أكثر السرقات من غير كسر عن طريق استغلال نزول بعض أصحاب المركبات وتركها مفتوحة أمام المساكن او المحال التجارية، كما يستخدم مفاتيح مصطنعة لتشغيل المركبات ذات الطراز القديم، وانه يقوم بسرقة محتويات مركبات من كل المناطق أيضا وأقر بان لديه شريكين هما مواطن مواليد ١٩٨٧ ووافد سوري مواليد ١٩٩١، فتم استصدار إذن من النائب العام وضبطهما في منطقة سعد العبدالله وأقرا بأنهما يقومان بسلب الأشخاص ممتلكاتهم أيضا وانهما يزاولان هذا النشاط الإجرامي منذ زمن وأرشدا عن أماكن تواجد المركبات المسروقة وتم العثور حتى الآن على ١٥ مركبة مسروقة واقتيادها الى مكتب مباحث الرقة وهدية.

هذا وجار حصر باقي القضايا المقيدة بسرقة مركبات وهي

القضايا ٢٠١٧/١١ جنح هدية - سرقة مركبة و٢٠١٧/٥١ جنح فحيحيل - سرقة مركبة و٢٠١٧/١٨ جنح الصباحية - سرقة مركبة و٢٠١٧/١٧ جنح الصباحية - سرقة محتويات مركبة و٢٠١٧/٢٧ جنح ميناء عبدالله - سرقة مركبة و٢٠١٧/٧ جنح العارضية - سرقة مركبة و٢٠١٧/٢٣ جنح عبدالله مبارك - سرقة مركبة و٢٠١٧/٤٠ جنح الأندلس - سرقة مركبة و٢٠١٧/٧٢٢ جنح النقرة - سرقة مركبة و٢٠١٧/١٦٨ جنح جليب الشيوخ - سرقة مركبة و٢٠١٧/١٣٦ جنح جليب الشيوخ - سرقة مركبة و٢٠١٧/١٨ جنح جليب الشيوخ - سرقة مركبة و٢٠١٧/٢٣ جنح تيماء - سرقة مركبة و٢٠١٧/٣٧ جنح بوحليفة - سرقة مركبة و٢٠١٧/٦ جنح الفنطاس - سرقة مركبة و٢٠١٤/١٨١ جنح صليبية - سرقة مركبة و٢٠١٤/٧٣ جنايات الأحمدي - سلب بالقوة و٢٠١٧/٣ جنايات شويخ الصناعية - سلب بالقوة.