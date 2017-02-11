أحالت جمارك المطار وافدة أفريقية الجنسية إلى «المكافحة» بعد ضبطها متلبسة بمحاولة تهريب مواد مخدرة. وكانت رجال جمارك المطار الدولي قد اشتبهوا في راكبة أفريقية بدت عليها علامات القلق والارتباك، وزاد ارتباكها كلما اقتربوا منها، فتم توقيفها واصطحابها للتفتيش بعد توقيعها على إقرار بعدم وجود أي مواد ممنوعة بأمتعتها. وبتفتيشها عثر على كمية من مادة القات المخدرة مخبأة بداخل 6 أكياس تحتوي على البن داخل حقيبة السفر، وأحيلت والمضبوطات إلى «المكافحة».

ومن المتوقع أن تعترف الأفريقية على شركاء لها في عملية التهريب، وما إذا كانت لها سوابق في تهريب المخدرات، خصوصا أن وضع المواد المخدرة في أكياس البن حيلة معروفة تلجأ إليها عصابات الجريمة المنظمة ولا يمكن اعتبارها عملا فرديا، خصوصا إذا كان المجرم غير محترف في هذا المجال.