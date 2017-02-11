أحمد خميس

تعرض 6 وافدين من الجنسية الهندية للسرقة من شخصين مجهولين ادعيا انهما من رجال المباحث، وكان الوافدون المجني عليهم قد سجلوا بلاغا بواقعة سرقتهم في مخفر السالمية.

وأفادوا بأنهم خلال سيرهم في أحد شوارع المنطقة استوقفهم مجهولان وادعيا انهم من رجال المباحث، ثم أخذا يفتشانهم ثم تركاهم بعد أن سلبا منهم 670 دينارا و10 هواتف نقالة و6 بطاقات مدنية و3 بطاقات بنكية و3 مفاتيح مركبات بالإضافة إلى جواز سفر.

وقال الوافدون إن المجهولين حبسا حريتهم في مكان مغلق، ولاذا بالفرار إلى جهة غير معلومة، وسجلت قضية وأحيلت إلى جهة الاختصاص.