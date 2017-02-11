دوريات خفر السواحل تقوم بتأمين المياه الإقليمية

هاني الظفيري

أبلغ مصدر امني «الأنباء» ان قوات من وزارة الداخلية (القوات الخاصة والأمن العام والنجدة) توجهت الي الحدود البرية علي مقربة من منفذ العبدلي كإجراء احترازي، عقب معلومات عن وجود عراقيين على مقربة من الحدود، وبحسب المصدر فإن أجهزة الأمن رصدت على حدودها عددا من المجاميع العراقية، وجدد المصدر التأكيد على ان التواجد الأمني إجراء احترازي للداخلية.

وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن حشود عراقية تطالب -على حسب زعمها - بإعادة النظر في ترسيم الحدود، ومع حلول المساء توافد على مقربة من البايب الحدودي عراقيون من اهل البصرة وهم على حسب المصدر من يحرضون على التجمع والتظاهر في قضية حسمتها الأمم المتحدة، فيما انتشرت آليات وقوات من القوة البحرية التابعة للداخلية لتأمين جزيرة بوبيان، وردا على سؤال قال المصدر هناك تواجد امني عراقي لافت على الجانب الآخر من الحدود، يشار الى ان القوات الخاصة التي توجهت على الحدود هي سريتان من ادارة مكافحة الشغب وآليات وأفراد من ادارة الدروع وادارة الأمن والسيطرة والاقتحام، كما قامت دوريات من الادارة العامة لخفر السواحل والقوة البحرية بتأمين المياه الإقليمية الكويتية بالقرب من خور عبدالله وبوبيان ووربة وذلك لعدم الاقتراب الى هذه المواقع الحدودية.