محمد الجلاهمة - هاني الظفيري

أبلغ مصدر أمني «الأنباء» بأن تعليمات جديدة صدرت من وكيل قطاع المرور بالإنابة اللواء فهد الشويع تتضمن عدم جواز تجديد رخص السوق للوافدين خاصة للرخص التي صدرت عقب 2014 إلا من المقرات التي صدرت منها، بمعنى أي رخصة استخرجت من مرور الفروانية تجدد في الفروانية دون غيرها بحيث تقوم الإدارة المختصة بمراجعة أرشيف الرخصة وإذا تبين أن الشخص استخرج الرخصة بطريقة غير مشروعة أو غير مهنية من مندوب إلى مهنة أخرى أو من سائق إلى مهنة أخرى يتم سحب رخصة السوق الخاصة به.

من جهة أخرى، وفي إطار الاستعداد لأعياد الكويت الوطنية أصدر وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد قرارا بفرض حجز على عدد من قطاعات الداخلية، وذكر مصدر أمني أن الوزارة انتهت من إعداد خطة تحول دون حدوث أي مشكلات وسيمنع سير الشاحنات في أماكن الاحتفالات ومحيطها بشكل تام.