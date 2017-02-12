عبدالله قنيص

ابلغ مصدر امني «الأنباء» ان قطاع الأمن الجنائي احال امس الاول الى النيابة العامة 3 وافدين سوريين ومصريا يعمل مندوبا ومواطنا على خلفية تزوير نحو 50 دفتر سوق وتزوير استثناء صادر عن وكيل قطاع المرور بالإنابة.

وبحسب مصدر امني، فإن معلومات وردت الى رجال المباحث الجنائية عن تشكيل عصابي تخصص في انجاز معاملات دفاتر المركبات المتهالكة لوافدين، وانه يتقاضى مبالغ مالية تتراوح بين 50 و150 دينارا للشاحنات والمركبـــــات.

وإزاء هــذه المعلومات تم تشكيل فريق عمل انتهى الى ان الشبكة مؤلفة من سوريين ومندوب مصري ومواطن يعمل موظفا في احدى الجهات الحكومية، فتم توقيف السوريين اولا ثم المندوب، وكذلك الموظف، وفي التحقيقات معهم تبين انهم استخرجوا نحو 50 دفترا بطرق غير قانونية، كما اعترفوا بأنهم قاموا بالتلاعب في استثناء توقيع وكيل المرور المساعد وأنجزوا المعاملة بالإنابة بأن قاموا بتزوير توقيع الوكيل المساعد بالإنابة.