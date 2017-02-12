هاني الظفيري

توقف الاستهتار الذي قام به مجموعة من المستهترين في مزارع الوفرة بعد وقوع حادث اصطدام رياضية بـ «وانيت» ولم يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات.

وقال مصدر أمني ان مجموعة من الشباب كانوا يقومون بالاستهتار والرعونة في مزارع الوفرة حيث كان يقوم قائدا الوانيت والـ zx بالاستهتار والرعونة لفترة من الوقت حتى حدث الاصطدام بينهما حينما كان قائد الوانيت يقوم بالرجوع الى الخلف أثناء الاستهتار وقام قائد «الرياضية» أيضا أثناء الاستهتار بالاصطدام بالوانيت، الأمر الذي جعل مركبته كأنها تحاول رفع الوانيت، وأفاد المصدر بأن الحادث لم يسفر عن وقوع أي إصابات رغم ان منظر الحادث يجعل كل من يشاهده يعتقد ان الحادث خلف إصابات أو وفاة.