محمد الجلاهمة - هاني الظفيري

توفيت مواطنة إثر حادث مروع على طريق السالمي عند الكيلو 62، ولفظت المواطنة أنفاسها الأخيرة اثر انقلاب مركبتها، وكان بلاغ قد ورد عن انقلاب مركبة صباح امس السبت، ولدى انتقال رجال الأمن إلى موقع البلاغ وكذلك رجال الإسعاف والإطفاء تبين أن هناك حالة وفاة واحدة، وهناك شخصان آخران كانا مصابين ومحشورين، حيث قام رجال الإطفاء بتقطيع المركبة وإخراجهما وتسليمهما إلى فنيي الطوارئ الطبية، فيما تم تسليم جثة المتوفاة إلى الأدلة الجنائية.

تواجد في موقع الحادث رجال المرور والأمن لتسهيل حركة الطريق، كما تواجد في الموقع فنيو الطوارئ الطبية الذين قاموا بنقل المصابين إلى المستشفى.

كما ورد بلاغ الى مركز العمليات يفيد بوقوع حادث تصادم ثنائي بين مركبتين على طريق الغوص عند تقاطع منطقة مبارك الكبير وعلى الفور تم توجيه فرقة إنقاذ مركز القرين، وعند الوصول تبين أن هناك أشخاصا محشورين بداخل المركبة، وقام رجال الإطفاء باستخدام أجهزة هيدروليكية لتقطيع أجزاء من المركبة، وتبين أن سيده تعاني من إصابات من جراء الحادث وتم إخراجها وتسليمها الى الطوارئ الطبية تمهدا لنقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

كذلك تسبب انقلاب بانشي بعد اصطدامه بحجارة في المنطقة الفاصلة بين النسيم وسعد العبدالله في نقل قائد البانشي عن طريق الإسعاف إلى مستشفى الجهراء نتيجة الإصابات التي لحقت به. ومن جانب آخر، فقد وقع حادث تصادم على طريق السالمي خلف إصابة نقلت عن طريق الإسعاف الجوي إلى مستشفى الصباح.