الإطفائيون أحكموا السيطرة على حريق منزل جابر العلي ومنعوا امتداد النيران إلى مبنى مجاور

هاني الظفيري - محمد الدشيش

اخمد رجال مركز الجليب للاطفاء حريقاً شب في عمارة سكنية بالمنطقة.

وكان بلاغ قد ورد إلى مركز عمليات الإطفاء يفيد باندلاع حريق في عمارة سكنية بمنطقة جليب الشيوخ فتم تحريك مركز إطفاء جليب الشيوخ وإسناده بمركز إطفاء العارضية إلى موقع الحادث وبمجرد الوصول تم تشكيل مجموعات الأولى للإنقاذ والثانية للتهوية والثالثة لإخماد النيران، وبدأ رجال الإطفاء بهذه الخطة منعا لوقوع إصابات أو امتداد الحريق، وتم إجلاء حوالي ١٢٠ شخصا يقطنون العمارة التي تتكون من ٩ أدوار وإخراجهم لتلافي تعرضهم لأي نوع من الإصابة، وذلك من خلال استخدام السطح للأدوار العليا أما الأدوار السفلية فتم إخراجهم عن طريق السلم الى الخارج، وتبين أن الحريق شب في الور الثاني في الدور الثالث وشرع رجال الإطفاء في عملية المكافحة والسيطرة الكاملة على الحريق ومنعه من التمدد حتى تم إخماده بشكل كامل دون ان يتعرض احد للأذى.

من جهة اخرى تعامل رجال الإطفاء مع حريق منزل في منطقة جابر العلى.

وكان بلاغ قد ورد إلى مركز عمليات الإدارة العامة للإطفاء يفيد بنشوب حريق في منزل بمنطقة جابر العلي، وعلى الفور تم توجيه مركز إطفاء القرين بقيادة ملازم أول عبدالله الزنكوي ومركز إطفاء مبارك الكبير وعند وصول فرق الإطفاء تبين أن الحريق في الدور الثاني وتحديدا بالمطبخ وشرع رجال الإطفاء في عملية المكافحة، وتم إخلاء المنزل بالكامل وعمل تهوية ومحاصرة الحريق لمنع امتداده وتمكن رجال الإطفاء من إخماده.