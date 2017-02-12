مؤمن المصري

قضت المحكمة الإدارية بإلغاء القرار الصادر من وزارة الداخلية بإحالةa مدعي عام إلى التقاعد مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها إعادة المدعي إلى منصبه. وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامي مسفر عايض العجمي بصفته وكيلا عن المدعي أن موكله التحق بالإدارة العامة للتحقيقات في عام 1995 وتدرج حتى وصل إلى منصب مدعي عام.

وكانت تقارير كفايته طوال سنوات خدمته بالإدارة بدرجة ممتاز كان خلالها مثالا يحتذى به في الجد والاجتهاد والإتقان في العمل وفوجئ في فبراير من عام 2016 بقرار إحالته إلى التقاعد.

وأكد العجمي للمحكمة أن القرار المطعون عليه تضمن عدم المشروعية لمخالفته للدستور والقانون والانحراف بالسلطة إذ تضمن إقصاء المدعي عن وظيفته قبل بلوغه السن المقررة للتقاعد وصدر بغير مسوغ قانوني او ثبوت عدم صلاحيته في البقاء في وظيفته فضلا عما حواه من مخالفة لقاعدة تخصيص الأهداف، ومبدأ الموازنة بين المنافع والاضرار، كما ان القرار الطعين صدر من جهة الادارة رغم سعي الوزارة لتمديد فترة تقاعد العسكريين الكويتيين والبدون المتعاقدين مع الوزارة حتى بلوغ سن الخامسة والستين للاستفادة من خبراتهم العملية، ومراعاة لظروفهم الاجتماعية المستقرة بالتزاماتهم المالية فضلا عن ان ذلك القرار المعيب قد ألحق بالطالب من جراذه اضرار مادية وأدبية وهو ما دفعه الى التظلم منه بتاريخ 21/3/2016 للجهات المختصة إلا أنه لم يلق ردا على تظلمه حتى ذلك التاريخ الامر الذي يقبل معه الى قيد دعواه الماثلة بغية الغائه وما ترتب عليه من آثار.