محمد الجلاهمة

ثمن مصدر أمني تعامل سلطات الأمن العراقية مع متظاهرين عراقيين يتم تحريضهم من قبل سكان في البصرة، مؤكدا أن الجانب العراقي متعاون.

وأضاف المصدر أن القوات الخاصة التي انتقلت على مقربة من الحدود عادت الى ثكناتها بعد استقرار الأوضاع تماما على الشريط الحدودي. واعتبر المصدر ما يدور في العراق من تظاهرات شأنا داخليا لا علاقة للكويت به.

يذكر أن أهالي البصرة دأبوا منذ سنوات على القيام بالتظاهر بالقرب من الحدود الكويتية في منطقة العبدلي بين فترة وأخرى لأي أسباب كانت.

وكشفت مصادر أمنية أن قطاع أمن الحدود البرية على استعداد في أي لحظة للتعامل مع هذه الفئة الغوغائية، مشيرة الى أن اي تحركات من الجانب العراقي مراقبة ومرصودة من قبل الأجهزة الأمنية الموجودة على الحدود. يذكر أن الوكيل المساعد لأمن الحدود البرية اللواء عبدالله المهنا تفقد أمس منطقة العبدلي.