أحمد خميس
سجل ملازم في قوة النجدة بمخفر شرطة الفنطاس قضية حملت عنوان «اعتداء بالضرب وإهانة موظف عام أثناء تأدية الواجب»، وجاءت القضية تحت رقم «69/2017».
وبحسب مصدر مطلع، فإن ضابطا من نجدة الأحمدي أبلغ جهات التحقيق أنه كان يتجول بالدورية التابعة لشرطة النجدة وبرفقته شرطي، حيث شاهدا رجلا برفقة شخصين وامرأة، ورصد أحد الأشخاص يحمل كيسا أسود، وعليه انتقل ضابط النجدة إلى حيث يسير الأشخاص لمعرفة هويتهم وسر الكيس الأسود ولدى طلب توقيفهم فوجئ بأحدهم يقول: أنا محام.
وقال: «راح أطشركم وراء الشمس»، وقام بضرب الملازم بالكيس.