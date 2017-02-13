محمد الجلاهمة

وضع مواطن تحت التحفظ داخل مستشفى الجهراء لحين اعادة التحقيق معه في قضية حملت عنوان «محاولة هروب وتعد بالضرب وتهديد موظف عام أثناء تأدية عمله» وبحسب تفاصيل القضية التي ابلغ بها مصدر أمني «الأنباء» ان دورية شرطة تابعة لمخفر شرطة الصليبية كانت تقوم بجولة داخل منطقة الصليبية، وخلال تجوالها رصدت مركبة جرى الاستعلام عنها وتبين انها مبلغ عن سرقتها، وعليه تم توقيف المركبة ووضع قائدها داخل الدورية وخلال توجه رجال الأمن الى مخفر المنطقة وجدوا المدعى عليه والذي كان يقود السيارة المسروقة قد فك يده من الاساور الحديدية «الكلبشة» ثم قفز من الدورية، تم الاتصال على الاسعاف ونقل الى مستشفى الجهراء وتم ادخاله جناح العظام، واكد رجلا الأمن ان المدعى عليه هددهما بالقول: «أنا أوريكم.. والله راح أطعنك» وتضمن تقرير الشاب المدعى عليه والذي كان على متن السيارة المسروقة «ادعاء سقوط من مركبة متحركة وكسر في الساعد، وقدم رجلا الأمن تقريرا جاء فيه ادعاء اعتداء بالضرب، يذكر ان رجلي الأمن اكدا ان المتهم اهانهما وهددهما.