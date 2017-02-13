مشاري المطيري

اقتيد لمقر الإدارة العامة لمكافحة المخدرات مواطن بعد ضبطه يحاول تهريب مواد مخدرة وجلبها الى البلاد، وهي تهمة إذا أدين بها فإن العقوبة قد تصل الى الإعدام، لكون التهمة متعلقة بجلب المخدرات من خارج الحدود.

وبحسب مصدر أمني، فإن رجال جمارك النويصيب نوبة «ب» الخفارة، اشتبهوا في مواطن من مواليد 1981 لدى وصوله براً من دولة مجاورة، وعليه تم إخضاع المركبة للتفتيش الدقيق، وتمت الاستعانة بكلاب الأثر ليتم العثور على نحو نصف كيلو من مادة الحشيش أخفاها في القدم وكذلك العثور على 4 حبوب مخدرة وأدوات تعاط، وزعم المهرب في التحقيقات الأولية معه أن المضبوطات لا يعرف عنها شيئا، ثم عاد وقال انها للتعاطي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للجمارك بأن رجال جمارك إدارة الجمرك البري بمنفذ النويصيب تمكنوا من ضبط مسافر عثر بحوزته على ما يقارب نصف كيلو من مادة الحشيش المخدرة مخبأة في جوارب قدميه، كما تم العثور معه ايضا على عدد من الحبوب المخدرة، وتمت إحالته والمضبوطات الى جهات الاختصاص.