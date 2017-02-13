أبلغت فلبينية مخفر السالمية بتعرضها للسرقة من قبل شخص مجهول، وأفادت بان السرقة شملت محفظتها وهاتفا نقالا وعددا من البطاقات ولابتوب بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 260 دينارا، وأحيل البلاغ الى جهة الاختصاص.



من جهة أخرى، اتهم مواطن في بلاغ قدمه إلى مخفر الرميثية خادمته السيلانية بسرقة ساعة غالية تقدر قيمتها بـ 2400 دينار، وذهب بقيمة 500 دينار، وهاتف آي فون وآخر جالاكسي بالإضافة إلى مبلغ 30 دينارا، واضاف ان الخادمة ادخلت صديقا لها إلى المنزل ومكنته من اصطناع مفاتيح للمنزل موضحا انه لا يعرف بياناته لكنه قدم رقم هاتفه.