أحمد خميس

واصلت شبكات السطو على الأرصدة البنكية ممارسة نشاطها غير القانوني وبلغت القضايا التي سجلت يوم أمس بمناطق السالمية والزهراء والنقرة وجميعها حملت عنوان «تزوير في محرر بنكي»، وحملت تصنيف جنايات.

ففي القضية الأولى التي أبلغ بها مصدر امني «الأنباء» وحملت رقم 17/2017 جنايات النقرة تم تسجيلها بموجب بلاغ تقدم به مواطن بصفته مدير معهد للتدريب الأهلي مبلغا عن قيام مجهولين بسرقة 455 دينارا من رصيد المعهد البنكي، مشيرا الى أنه سارع إلى البنك الذي يتعامل معه وتبين له ان العمليات سرقت عبر الإنترنت.

وفي مخفر شرطة النقرة أيضا تقدم وافد مصري وأبلغ عن سرقة تمت على حسابه البنكي عن طريق الانترنت وأفاد بأنه تم الاستيلاء على مبلغ وقدره 485 دينارا وتم تحويل القضية إلى نيابة الأموال.

ومن جهة أخرى تقدم مواطن إلى مخفر السالمية وأفاد في بلاغه عن تعرض حسابه للسطو من قبل مجهول قام بسحب عدة مبالغ عن طريق التعبئة الوقود وعلى فترات متفاوتة وصلت لـ 80 دينارا وعليه تم احالة البلاغ إلى الجهات المعنية.