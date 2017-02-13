هاني الظفيري

لم يتمكن رجال أمن الجهراء من فك لغز قيام شخص بالتحدث الى عمليات الداخلية رغم انه موجود في نظارة المخفر والابلاغ عن اعتزامه الانتحار.



اللغز بشأن الانتحار والهاتف بقي كما هو خاصة ان رجال الامن اكدوا انهم اخضعوا النظارة للتفتيش ولم يعثروا على هاتف او اي اداة تصلح للانتحار، وسجلت قضية بعنوان بلاغ كاذب بحق المنتحر من الاشتباه في نظارة مخفر الجهراء.

وكان بلاغ من عمليات الجهراء قد ورد يفيد بأن مواطنا يوجد داخل نظارة المخفر قام بالاتصال بعمليات الوزارة ويفيد بالانتحار من رقم هاتف.

هذا واكد رجال الامن انهم قاموا بتفتيش النظارة ولم يجدوا شيئا وتبين ان الشخص محجوز من قبل المباحث منذ 3 ايام بتهمة اشتباه، وبسؤال الشخص المشتبه في اتصاله افاد بأنه لم يبلغ عن شيء.