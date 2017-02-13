تمكن رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط 15 قضية واتجار وجلب مواد مخدرة وتعاط متهم فيها 22 شخصا منهم 3 وافدين هنود وسيلانيين و4 مواطنين و8 مصري وبنغلاديشيين وشخصين من فئة غير محددي الجنسية وأميركي واحد، وذلك خلال الفترة من 1-9 فبراير الجاري.
وبلغت المضبوطات 533.53 كيلو غراما من مادة الحشيش المخدرة و738.1 كيلو غراما من مادة الهيروين المخدرة و3230 حبة مؤثرات عقلية و550 غراما من مادة ماريغوانا، و257 غرام كيميكال.
كذلك تمت إحالة 14 متهما إلى إدارة الإبعاد من جنسيات مختلفة لإبعادهم عن البلاد، حيث قاموا بمساعدة تجار المخدرات والعمل على ترويجها.
كما تم التعامل مع 8 شكاوى إدمان وتم إرسالهم إلى الطب النفسي.