أحمد خميس

فتح رجال مباحث الجهراء تحقيقا للوقوف على هوية شخصين مجهولين قاما بسلب وافد باكستاني بالقوة مبلغا ماليا، واللافت في القضية أن واقعة السلب وقعت أعلى جسر للمشاة في منطقة محافظة الجهراء.

وبحسب مصدر أمني، فإن باكستانيا من مواليد 1956 تقدم الى مخفر شرطة النعيم، وقال انه يعمل خياطا نسائيا وحينما كان يعبر جسر المشاة بالقرب من نادي الجهراء فوجئ بشخصين مجهولين قام أحدهما بتكتيفه، فيما أشهر الآخر في وجهه سلاحا أبيض وتهديده وتم سلبه مبلغا ماليا قدره 80 دينارا ولاذا بالفرار جريا على الاقدام، وتم ابلاغ وكيل نيابة الجهراء المناوب والذي أمر بتسجيلها تحت تصنيف جنايات.