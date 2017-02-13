محمد الجلاهمة

سجلت في مخفر شرطة الجهراء قضية بعنوان سلب بالقوة اتهم فيها 4 اشخاص مجهولين نفذوا ما يمكن وصفه بفيلم سينمائي وتمكنوا بهذه الطريقة من سلب سائق آسيوي مبلغ 210 دنانير ومستندات رسمية وكسروا هاتفه النقال.

وفي التفاصيل أن المبلغ هو سائق بنغالي قال انه وخلال سيره في منطقة العماير الاستثمارية أوقفه 4 اشخاص وطلبوا ايصالهم الى الكويت ولدى وصوله إلى الكويت وجد الشخص الذي إلى جواره يحاول سرقة هاتفه والهروب به، وحين نزل السائق البنغالي لإيقافه قام الجاني برمي الهاتف على الأرض ولاذ بالفرار إلى جهة غير معلومة، وعند عودة الوافد البنغالي إلى مركبته قام الاشخاص الثلاثة الذين كانوا يجلسون في المقعد الخلفي بسرقة حافظة نقوده والتي كان بداخلها بطاقته المدنية وتصريح التاكسي ورخصة قيادة وبطاقة البنك visa ومبلغ وقدره 210 دنانير والهروب إلى جهة غير معلومة، وتم الاتصال على وكيل نيابة الجهراء محمد العنزي الذي أمر بتسجيلها تحت مسمى سلب بالقوة.