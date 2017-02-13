مؤمن المصري

قضت دائرة الجنح المستأنفة الثانية بالمحكمة الكلية برئاسة المستشار يوسف اللحدان بتأييد حكم أول درجة ببراءة اثنين من تهمة التسبب من دون قصد في قتل عامل مصري.

وكان الادعاء العام قد اسند للمتهمين بأنهما تسببا من دون قصد في قتل المجني عليه وكان ذلك ناشئا عن إهمالهما وعدم مراعاتهما لشروط الأمن والسلامة كون الأول المسؤول عن العامل والثاني هو مهندس المشروع، حيث سقط المجني عليه من الدور الثاني عشر إلى الدور الثالث أثناء قيامه بعمله في نقل الأسمنت مما تسبب في إصابته ووفاته.

وأمام المحكمة حضرت المحامية الجوهرة عبد الرضا وترافعت عن المتهمين فدفعت بعدم ثبوت التهمة بحقهما كما دفعت بإنكار المتهمين للتهمة المسندة إليهما منذ فجر التحقيقات.

ودفعت المحامية الجوهرة بعدم وجود دليل مادي يثبت إهمال المتهمين في اتباع إجراءات السلامة والدليل على ذلك تقرير الخبير وطالبت ببراءة المتهمين مما أسند إليهما من اتهام.