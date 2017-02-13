محمد الدشيش

سلّم مواطن عشريني نفسه الى مخفر القيروان، بعد ساعات من قيامه بدهس وافدة هندية على طريق الجهراء برباعية يابانية ولاذ بالفرار.

وكانت احدى دوريات مخفر القيروان وخلال جولة اعتيادية لها رصدت تجمع عدد من الاشخاص على الجانب الايمن من طريق الجهراء مقابل منطقة النهضة، وتبين للدورية وقوع حادث دهس لوافدة هندية وتم نقلها الى مستشفى الصباح، وأثبت التقرير الطبي وقوع الدهس، حيث كانت المجني عليها في غيبوبة تامة ولا يوجد فيها نبض ولا ضغط، بالاضافة الى اصابات في الرأس والساق والذراع اليسرى، وذكر مصدر امني ان الوافدة لم تستجب لعمليات الإنعاش القلبي التي اجريت لها وتوفيت.

وفي وقت لاحق سلم الجاني نفسه الى المخفر وعلل عدم توقفه عند الحادث بقوله: «ارتبكت وما عرفت شنو دهست».