فرج ناصر

قضت محكمة التمييز دائرة الأحوال الشخصية بأحقية أم في حضانة ابنها، رغم ان محكمتي أول درجة والاستئناف قضتا بعدم أحقيتها في ذلك. وتتلخص الدعوى التي أقامها المحامي محمد الصليلي أمام محكمة التمييز في ان طليق موكلته أقام دعوى أحوال شخصية جعفرية يطالب فيها بإسقاط حضانة المعلن إليها لولدها،

بحجة انه نما إلى علمه ان والدة ابنه تكرر خروجها من منزلها في أوقات متأخرة وتذهب لأماكن تثير الشك والريبة، فضلا عن انه رأى عليها تصرفات تحررية تخالف الدين الإسلامي، ما أثار الخشية على ابنه،

ورغم نفي الأم ما قاله طليقها عنها وبشهادة شهودها قررت المحكمة إسقاط حضانة ولدها من طليقها وأيدت محكمة الاستئناف القرار السابق.