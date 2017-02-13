ذكرت ادارة العلاقات العامة والإعلام بالإدارة العامة للإطفاء ان مايثار حالياً من أخبار يتم تناقلها في مواقع التواصل الاجتماعي تفيد عن اندلاع حريق في برج الحمراء خبر غير صحيح ، وأكدت الإدارة بأن مركز العمليات لم يتلقى اي بلاغ في هذا الخصوص وان المشاهد المتداولة ماهي الا بسبب كثافة الضباب وتأثره بالإضاءة الموجودة على البرج.

كما أوضحت الإدارة بشأن حريق احدى المركبات الذي وقع في شارع سالم المبارك مقابل مجمع المرينا مول بانه تم ارسال فرقة اطفاء وقامت بالتعامل مع الحادث وإخماده دون ان يسفر عن اي اصابات بشرية ، مقتصرة الأضرار فقط على الماديات التي لحقت بالمركبة ، وقالت الإدارة بأن التحقيق جاري لمعرفة اسباب اندلاع الحريق.

وختمت الإدارة بيانها بالتشديد على المواطنين والمقيمين على عدم تناقل الرسائل في مواقع التواصل الإجتماعي الا من خلال المواقع الرسمية لتدارك الشائعات لما لها من تأثير سلبي قد يثير الهلع والخوف بين عامة الناس ، وتأكد ادارة العلاقات العامة والإعلام انها تعمل على مدار الساعة للرد على اي استفسار او تسائلات من شأنها طمأنة الجميع.