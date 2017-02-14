المخفر حلقة الوصل الأولى بين رجال الأمن والمواطن

أكد وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد أن تطوير وتحديث مرافق الوزارة من أساسيات العمل الأمني، موضحا ان ذلك يلبي احتياجات رجال الأمن للتعامل مع أي مستجدات مهما كان نوعها، مشيرا إلى أن تلك المرافق ليست كغيرها من المباني ويجب أن يراعى فيها نوعية العمل المطلوب والخدمات المقدمة للجمهور.

جاء ذلك خلال افتتاحه مخفري منطقتي جابر الاحمد واشبيلية التابعة بحضور وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الخدمات المساندة اللواء زهير النصر الله ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الامن العام بالإنابة اللواء ابراهيم الطراح وعدد من القيادات الأمنية المختصة.

وقال الفهد إن المخفر يعد حلقة الوصل الأولى بين رجل الأمن والمواطن لبناء شراكة حقيقية يعتبر فيها المواطن شريكا أساسيا في العملية الأمنية، لافتا الى ان المواطنين والمقيمين هم الجناح والركيزة الأساسية لرجال الأمن، مؤكدا حرص القيادة العليا للوزارة على تحديث وتطوير جميع الأجهزة والقطاعات الأمنية في إطار رؤية استراتيجية شاملة تستهدف تفعيل العمل الأمني بما يواكب مستجدات العصر وبما يجسد اهتمام «الداخلية» بالمواطنين، ويحقق الصالح العام ويرفع مستوى الأداء الشرطي لخدمة منظومة الأمن الاجتماعي.

واستمع الى شرح موجز عن مبنى مخفر جابر الاحمد وما يضمه من إدارات أمنية تخدم المواطنين والمقيمين وما تم تزويده به من تجهيزات حديثة من أجل إحداث نقلة نوعية تتماشى مع النهضة الحضارية والأمنية التي تشهدها البلاد بصفة عامة ووزارة الداخلية بصفة خاصة.

كما تفقد الفهد مرافق مخفر منطقة اشبيلية الذي يضم مكتب المباحث التابع للإدارة العامة للمباحث الجنائية ومكتب التحقيقات التابع للإدارة العامة للتحقيقات وما يحتويه من إدارات أمنية واقسام مساندة لعمل رجال الامن.

وعلى هامش الافتتاح، كرم الفهد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الامن العام بالإنابة اللواء إبراهيم الطراح ومنتسبي ادارة شرطة البيئة تقديرا لجهودهم في تطبيق قانون حماية البيئة، مشيدا بالدور الكبير الذي تقوم به شرطة البيئة من خلال رصد مخالفات البيئة في مختلف مناطق الكويت، لافتا الى ان عنوان التقدم والحضارة للمجتمعات يقاس بمدى اهتمامنا بالمحافظة على البيئة البحرية والبرية والجوية، وكلما كان هناك التزام وتقيد واحترام واتباع للقوانين، اعطى ذلك انطباعا حضاريا على مدى تقدم المجتمع ورقيه.

وذكر ان التشريعات والقوانين الخاصة بالبيئة تعين رجال الامن اثناء تأدية عملهم، داعيا الى بذل المزيد من الجهد للحفاظ على مكونات البيئة من خلال تكثيف انتشار رجال شرطة البيئة خصوصا في فترة عطلة نهاية الأسبوع لنشر التوعية وتعريف الجمهور بخطورة التعدي على المكونات البيئية.

من جانبه، أعرب الطراح عن شكره وتقديره لدعم القيادة العليا لوزارة الداخلية لقطاع الامن العام وشرطة البيئة، مجددا العهد ان يبقى رجال الامن العين الساهرة لحماية وطننا الحبيب في كل المواقع.