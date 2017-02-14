عبدالله قنيص

أنهى رجال المباحث الجنائية نشاط واحدة من أخطر شبكات سرقة المركبات.

وبحسب الاعترافات الصريحة التي ادلى بها التشكيل العصابي فإنهم سرقوا 8 باصات وعشرات المركبات من موديلات مختلفة وماركات متنوعة أغلبها كانت في حالة تشغيل ومن ثم كانوا يقومون بتهريبها إلى العراق وإعادة بيعها هناك باستخدام الفلين إذ يقومون بإخفاء السيارات بالفلين ومن ثم سحبها إلى العراق في حاويات ضخمة، وضبط رجال المباحث الجنائية اعضاء هذا التشكيل وعثروا بحوزتهم على فواتير تشير إلى انهم اشتروا وبمبالغ مالية كبيرة للغاية الفلين اللازم للإخفاء والتهريب.

وقال مصدر أمني ان اكتشاف التشكيل العصابي جاء في اعقاب تقدم وافد مصري يدعى فتحي كرم وأبلغ عن سرقة مركبة نوع باص تابعة لشركة يعمل بها، وسجل بهذا الخصوص قضية حملت رقم 149/2017 جنح جليب الشيوخ وبعنوان سرقة باص.

وأضاف المصدر: عقب تسجيل الوافد لبلاغ السرقة جرى تكثيف التحريات التي اسفرت عن ضبط الباص المسروق في منطقة مخازن الصليبية محملا على مقطورة ومغطى بمادة الفلين، وانه كان في طريقها، بهذه الوضعية إلى العراق.

وعليه تم تكثيف التحريات التي انتهت الى ان هناك سوريا يدعى (س.ع.ع) من مواليد 1980 كان بصدد شحن الباص المغطى بالفلين ليتم استصدار إذن نيابي ومداهمة منزله ليعثر بداخله على فواتير لشراء الفلين المستخدم في التغطية وتم شراء الفلين قبل يوم واحد من وضع الباص على القاطرة.

وبضبط المتهم الأول اعترف في التحقيقات معه بأنه متورط في القضية وسوريا آخر يدعى (ع. أ.أ) من مواليد 1967 وسوريا ثالثا يدعى (ص.ح.ن) وتبين ان الاخير غادر الكويت قبل ايام.

وخلال التحقيق اقر الموقوفون انهم شكلوا فيما بينهم عصابة لسرقة المركبات والباصات وأنهم سرقوا عشرات المركبات وعدد 8 باصات ويقومون بتهريبها بإخفائها بالفلين وإعادة بيعها في العراق، عقب وضعها على القاطرة، كما اعترف الموقوفون بأن الجرائم التي ارتكبوها هي: جنح الفروانية 91/2017، جنح الجليب 149/2017، جنح الجليب 761/2016، جنح الجليب 748/2016، جنح الجليب 123/2016، جنح الاندلس 458/2016، جنح الفروانية 461/2016، سرقات مركبات باص كوستر ونحو 20 مركبة جار حصرها.

إلى ذلك لم يستبعد مصدر امني ان يقوم وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء عبدالحميد العوضي برفع كتاب إلى وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد لتكريم ضباط المباحث الذين كشفوا لغز ما لا يقل عن 30 قضية سرقة باصات وسيارات.