هاني الظفيري - محمد الدشيش

أسفرت حملة أمنية نفذتها إدارة البحث والتحري بالإدارة العامة لمباحث شؤون الاقامة وشملت منطقة جليب الشيوخ بمحافظة الفروانية عن ضبط 13 مخالفا من العمالة السائبة لمخالفتهم قانون العمل والاقامة، حيث تم ضبطهم وهم يعلمون لدى جهات اخرى غير كفلائهم.

كما تمكنت ادارة العمالة المنزلية التابعة للإدارة العامة لشؤون الاقامة من ضبط 8 مخالفين من جنسيات افريقية وآسيوية اثناء قيامهم بإدارة مكتب وهمي للعمالة المنزلية من خلال تحريض العاملات على الهرب من منازل كفلائهن واللجوء الى المكتب الوهمي ليقوم بإعادة بيعهن مرة اخرى الى اشخاص آخرين بصورة مخالفة للقانون.

ولدى التدقيق على بيانات المتهمين تبين انه مسجل بحقهم جميعا بلاغات تغيب ومطلوب القبض عليهم، حيث تمت احالتهم الى الجهة المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية لإبعادهم عن البلاد.