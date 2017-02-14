هاني الظفيري

ذكرت ادارة العلاقات العامة والإعلام بالإدارة العامة للإطفاء ان ما يثار حاليا من أخبار يتم تناقلها في مواقع التواصل الاجتماعي تفيد باندلاع حريق في برج الحمراء، خبر غير صحيح.

وأكدت الإدارة أن مركز العمليات لم يتلق أي بلاغ في هذا الخصوص، وان المشاهد المتداولة ما هي الا بسبب كثافة الضباب وتأثره بالإضاءة الموجودة على البرج أي خداع بصري.

كما أوضحت الإدارة بشأن حريق احدى المركبات الذي وقع في شارع سالم المبارك مقابل المارينا مول انه تم ارسال فرقة اطفاء، وقامت بالتعامل مع الحادث وإخماده دون ان يسفر عن أي اصابات بشرية، واقتصرت الأضرار فقط على الماديات التي لحقت بالمركبة، وقالت الإدارة إن التحقيق جار لمعرفة اسباب اندلاع الحريق.

وختمت الإدارة بيانها بالتشديد على المواطنين والمقيمين على عدم تناقل الرسائل في مواقع التواصل الاجتماعي الا من خلال المواقع الرسمية لتدارك الشائعات لما لها من تأثير سلبي قد يثير الهلع والخوف بين عامة الناس.

وأكدت ادارة العلاقات العامة والإعلام انها تعمل على مدار الساعة للرد على اي استفسار او تساؤلات من شأنها طمأنة الجميع.