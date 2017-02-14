محمد الدشيش

أوقفت إدارة العمالة المنزلية التابعة للإدارة العامة لشؤون الإقامة تسجيل تغيب بحق العمالة المنزلية التي تقدم بها الكفلاء عن طريق مراكز الخدمة إلا بعد مراجعة إدارة العمالة المنزلية.

وذلك للتحقيق في مطالبة تلك العمالة بحقوقها المستحقة لها، حيث تقوم إدارة العمالة المنزلية بإدخال بيانات العامل المنزلي الذي تقدم بالشكوى ووضع قيد أمني ورسالة لا يمكن تسجيل البيانات وعليه مراجعة إدارة العمالة المنزلية.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق كل المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والحفاظ على الكرامة الإنسانية وحقوق العمالة المنزلية.

وأكدت الإدارة العامة لشؤون الاقامة استمرارية عملها للحفاظ على حقوق العمالة المنزلية ومكاتب العمالة والكفلاء، مشيرة إلى أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية التي من شأنها حفظ تلك الحقوق.

مشيرة إلى أن بدء العمل بهذا النظام والإعلان عنه يشكل ضمانة لكل الحقوق لدى المتنازعين أمام الجهات القانونية، موضحة أن جميع البعثات الديبلوماسية ذات العلاقة بالعمالة المنزلية أبدت ارتياحا ورضا لهذا النظام، مؤكدة أن الكويت تسعى دائما إلى تقديم أفضل الخدمات للوافدين.