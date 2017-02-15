محمد الجلاهمة

قال مصدر أمني إن أجهزة وزارة الداخلية تتجه إلى إغلاق ملف قضية مقتل مواطنة مسنة لوفاة المشتبه به في قتلها حسب ما خلصت اليه تقارير منفصلة صادرة عن الأدلة الجنائية والمباحث الجنائية، وأضاف المصدر ان الدلائل حتى عصر امس خلصت الى ان مرتكب الجريمة على الأرجح هو ابن شقيق الضحية وأنه انتحر بعد ان أقدم على قتل عمته وشعوره بتأنيب ضمير دفعه الى التوجه الى بناية في السالمية لا يعرفها مؤلفة من 11 طابقا وألقى بنفسه من أعلاها.

وعثر رجال الأمن على مركبة المنتحر على مسافة من البناية وهو ما يشير الى انه بحث عن أكثر من بناية ليلقي بنفسه منها، وعندما وجد باب سطح احدى البنايات مفتوحا، قام بإلقاء نفسه منها.

وتم التحفظ على سكين ومقص تبين انهما استخدما في قتل المجني عليها بما يعني ان المجني عليها قتلت بأداتين حادتين هما سكين ومقص.

وثبت من التحريات ان المشتبه في ارتكابه الجريمة لديه سوابق وانه يقيم لدى المجني عليها بشكل شبه دائم وهي من تقوم برعايته وقامت بتربيته لسنوات. وردا على سؤال حول الاحتمال الأرجح للجريمة، قال المصدر: استنادا الى التحريات وقراءة في سجل المشتبه به فإن خلافا حدث بين الجاني والمجني عليها بسبب المال، وحدث ما حدث.

هذا وعلمت «الأنباء» أن الادارة العامة للاطفاء بصدد التوسع في الفحص العشوائي لمنتسبيها لتحديد المتعاطين منهم ومن ثم وضعهم امام خيارين اما التسريح او العلاج.