أحمد خميس

أمر وكيل نيابة الفروانية بتسجيل قضية قتل عمد برقم 2/ 2017، حيث أحيلت جثة مواطن في العقد الرابع من عمره الى الطب الشرعي، فيما تحفظ رجال الأمن على مواد يشتبه بأنها مخدرة وبقايا سجائر تم العثور عليها مبعثرة في أرجاء الغرفة التي وجدت بداخلها الجثة.

وبحسب مصدر أمني، فإن مواطنا اتصل بعمليات الداخلية قائلا انه اكتشف وجود شقيقه في العقد الرابع متوفى داخل غرفته، في إحدى مناطق الفروانية، وعلى الفور توجه الى موقع البلاغ عدد من رجال الأمن والأدلة الجنائية والطب الشرعي ووكيل النائب العام، حيث عثروا على الجثة ملقاة على الأرض وتبين ان الوفاة حدثت قبل يومين وعثروا في الغرفة على حقن وإبر وملعقة وكيس صغير به بودرة وبقايا سجائر، وقال المبلغ انه لم يشاهد أخاه منذ يومين وذهب اليه في غرفته فاكتشف انه متوفى، وأفاد بأن شقيقه يتعاطى المخدرات منذ فترة طويلة.

من جهة أخرى، أحيلت جثة مواطن من مواليد 1988 الى الطب الشرعي ايضا لمعرفة سبب وفاته، وكان مواطن تقدم الى مخفر شرطة النعيم وأحضر تقريرا طبيا من مستشفى الجهراء لابن عمه يفيد بأن الشخص وصل الى المستشفى بواسطة الاسعاف وليس فيه نبض أو ضغط وهناك اتساع في حدقة العينين.