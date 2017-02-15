مشاري المطيري

رفع مدير عام مديرية أمن الفروانية اللواء صالح العنزي كشفا بأسماء 3 وافدين يعملون في مقاه إلى وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد تمهيدا لإبعادهم عن البلاد تنفيذا للتعليمات بشأن إبعاد أي وافد يقدم الشيشة لأحداث ومراهقين.

وقال مصدر أمني ان ضبط الوافدين الثلاثة جاء في أعقاب حملة شنها رجال أمن الفروانية بحضور ميداني من قبل قائد منطقة الفروانية العقيد صلاح الدعاس والرائد حقوقي مشعل المطيري.

وقال المصدر: انطلقت حملة استمرت 3 ساعات من أمن الفروانية الى عدة مقاه، أسفرت عن ضبط 3 وافدين يقدمون الشيشة لأحداث، إلى جانب ضبط 21 حدثا تتراوح أعمارهم ما بين 14 و16 عاما يدخنون الشيشة.

وتم اتخاذ اجراءات قانونية تمثلت في تحرير محاضر للمقاهي التي تستقبل المراهقين الأحداث.

يشار إلى أن حملة الفروانية تعتبر الأولى والتي تهدف الى تطبيق قرار وزارة الداخلية بشأن دهم مقاه تقدم الشيشة للأحداث المراهقين.