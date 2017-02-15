عبدالله قنيص

قال المستشار العمالي في السفارة السيلانية لـ«الأنباء» ان المواطن الذي اوهم خادمته بانه يدخر لها حصيلة عملها لمدة 11 عاما، وحينما طالبته بالدفع رفض.. اعلن المستشار ان المواطن تقدم طوعا، وانهى المشكلة ودفع للخادمة مبلغا وقدره 5120 دينارا عدا ونقدا، الى جانب تذكرة سفر الى موطنها، واضاف المستشار العمالي: رضيت الخادمة بهذا المبلغ، وحصل تراض بين مواطنتنا والمواطن «الكفيل» مشيدا بالجهود الكبيرة التي بذلها مدير ادارة العمالة المنزلية حمد العجمي، واعرب عن شكره لجريدة «الأنباء» على نشر الخبر، وهو ما ادى الى التفاعل والاهتمام من قبل الكفيل، والذي عرض الصلح مباشرة.

وكانت «الأنباء» نشرت في الخامس من الشهر الجاري خبرا حظى باهتمام، وكان مثار استغراب، ويتضمن الخبر ان خادمة سيلانية تقدمت بشكوى الى العمالة المنزلية، مؤكدة انها لم تتقاض راتبا لمدة 11 عاما، واضافت الوافدة ان الكفيل كان يبلغها بانه يدخر راتبها، وحينما طالبته بالمبلغ، لانها تريد ان تسافر بلا عودة رفض.

يشار الى ان الكفيل اكد في افادته بانه ما كان ليقبل على نفسه فلسا، وانه كان يريد ان تبقى الخادمة للعمل نظرا لكفاءة ادائها وعملها باخلاص، وقدم المواطن المبلغ الى الخادمة بشيك مقبول الدفع بحضور المستشار العمالي.