هاني الظفيري

لقي شخص مجهول الهوية مصرعه في حادث مروع ادى الى تحطيم مركبته بالكامل وذلك على طريق الدائري السادس، وفتح تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.

من جهة اخرى، احيلت جثة آسيوي الى الطب الشرعي للوقوف على سبب وفاته، حيث تم العثور عليه داخل سيارته في السالمية.

وعلى صعيد آخر، أخمد رجال الإطفاء حريقا اندلع في مركبة كانت تقف بجوار مخفر الصليبخات، كانت غرفة العمليات قد تلقت بلاغا مساء امس عن نشوب حريق في مركبة وعلى الفور توجهت فرقة إطفاء مركز الصليبخات بقيادة الرائد عبدالعزيز بولند الى موقع البلاغ وتبين ان الحريق التهم اجزاء من المركبة، وتمت مكافحته واخماده.