مشاري المطيري

تمكنت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة «إدارة البحث والتحري» من ضبط مندوب وطباع يقومان بتزوير معاملات تغيير مسمى وظيفي بجهة حكومية للاستفادة منها في استخراج رخص قيادة (سائق) لمن يرغب مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 500 و 800 دينار عن كل معاملة.

وكانت معلومات قد وردت من مصادر سرية حول الواقعة، حيث تم التحقق من صحة المعلومات عن طريق مراجعة البيانات الخاصة بأصحاب تلك المعاملات ليتبين أنها غير مطابقة وبمخاطبة الجهة المسؤولة عن الأختام والتواقيع الموجودة على المعاملات تبين عدم معرفتهم بها وعلى الفور تم ضبط المتهم وبالتحقيق معه اعترف بتزوير المسمى الوظيفي بالشهادة الخاصة بالجهة وتمت إحالته إلى جهات الاختصاص بموجب تعليمات صادرة عن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوزات اللواء الشيخ مازن الجراح لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.