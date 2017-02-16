عبدالله قنيص

عن أمر وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الامن الجنائي اللواء عبدالحميد العوضي تمت إحالة شرطي في وزارة الداخلية إلى النيابة العامة لارتكابه جرائم ابتزاز وسلب بعد انتهاء دوامه الرسمي وبزيه العسكري.

وأكد مصدر امني ان المتهم ضبط متلبسا في منطقة المهبولة خلال تنفيذه إحدى جرائمه، اذ تم توقيفه وفي سيارته المدنية احد الضحايا والذي اخضعه للابتزاز تمهيدا لسرقة ما بحوزته من اموال.

هذا، وقال المصدر: ان المتهم على الارجح ارتكب عشرات القضايا ولكنه اعترف بـ 7 قضايا فقط، فيمــا سجلت بحقــه رسميــا ٣ قضايا، مشيرا الى ان انخفاض عدد القضايا المسجلة ينطلق من مخاوف المجني عليهم من الإبلاغ عنهم كونهم يرتكبون اعمالا مخالفة للقانون.

وبحسب مصدر امني، فإن معلومات وردت الى رجال المباحث الجنائية بأن هناك شرطيا يقوم بابتزاز الوافدين خاصة البائعين الجائلين، وتضمنت المعلومات، والتي استندت إلى بلاغات مقدمة، أن رجلا بزيه الشرطي وسيارة مدنية اميركية يقوم بالدخول الى اسواق عشوائية ومن ثم يصطحب أحد الباعة الجائلين داخل سيارته، ويهدده بأنه سوف يسفره، اي يعيده الى موطنه، ويوهمه بأنه يتوجه به إلى المخفر لإنهاء إجراءات إبعاده.

وقبل ان يصل الى المخفر يبدأ بمساومة الوافد بأنه يمكن ان يتراجع عن إبعاده ويتركه لحال سبيله مقابل ان يمنحه كل ما بحوزته من مال، وتحت الضغط والابتزاز يقوم الوافدون بتسلميه ما بحوزتهم من مبالغ مالية، خاصة ان المتهم يترك للمجني عليهم هويته حتى يتأكدون من انه رجل امن حقيقي وليس مزيفا.

وأضاف المصدر انه تم عمل تحريات انتهت الى تحديد هوية الجاني وتبين من التحريات انه يرتكب جرائمه بعد نهاية دوامه ليتم تتبعه، وترك حتى اصطحب وافدا تمهيدا لابتزازه أسوة بغيره ليتم بعد ذلك ضبطه.

وأكد المصدر ان 3 وافدين مسجلين قضايا تم استدعاؤهم ووضع الشرطي في طابور عرض ليتم التعرف عليه.