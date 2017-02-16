أحمد خميس

قبل أيام نشرت «الأنباء» قضية لوافدة سورية سجلتها في احد مخافر محافظة حولي وتعلقت باتهام زوجها بمخالفة شرع الله، حيث تمت احالة الزوجة الى الطب الشرعي للوقوف على حقيقة ادعائها، وأمس أحيلت امرأة اخرى الى الطب الشرعي بعدما أفادت بنفس ما قالته الزوجة السورية.

وبحسب مصدر امني فإن الطب الشرعي قادر لما يملكه من تقنيات وخبرات طبية على مستوى عال من التأكد من صدق او كذب المدعية والتي اضطرت الى مغادرة عش الزوجية والانتقال الى مسكن والدها عقب إكراهها على مخالفة شرع الله.

وبحسب المصدر، فإن سيدة (35 عاما) تقدمت الى احد مخافر السالمية، حيث تقيم وزوجها، وقالت ان زوجها (38 عاما) ضربها واعتدى عليها، وقدمت المبلغة في ملف القضية تقريرا من مستشفى خاص تؤكد ما تدعيه الا ان تقرير الطب الخاص تم الاحتفاظ به على ان يؤخذ بالتقرير الصادر عن الطب الشرعي التابع للإدارة العامة للأدلة الجنائية.