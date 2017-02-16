إبعاد المتهمة عاجلاً أو آجلاً بعد الانتهاء من التحقيقات

محمد الجلاهمة

في تجاوب لافت مع الشكاوى التي ترد الى مدير عام الادارة العامة للمباحث الجنائية، تم توقيف وافدة تونسية ومواطنين في أعقاب قيامهم ببث مقطع غنائي يحوي إيحاءات من شأنها الاضرار باللحمة الوطنية.

وجرى احتجاز الموقوفين تمهيدا لإحالتهم الى النيابة العامة بتهم التحريض على الفسق والفجور وإثارة الفتنة والنخر في عادات وتقاليد المجتمع الكويتي.

وأكد مصدر أمني أن الوافدة التونسية المشتركة في المقطع سيتم إبعادها إن لم يكن عاجلا فآجلا عقب الانتهاء من التحقيقات معهم من قبل النيابة، بمعنى اذا ما قامت النيابة بحفظ القضية، وهذا احتمال وارد، فإن الإبعاد الاداري سيكون بانتظار التونسية وهي فتاة في العقد الثالث من عمرها.

وكانت الإدارة العامة للمباحث الجنائية تلقت سيلا من الشكاوى بشأن مقطع ثنائي عبارة عن مونولوج بين فتاة وشاب بث في برنامج على اليوتيوب، حيث أكد المبلغون أن المحتوى به اثارة ويحض على الفتنة، ليقوم رجال المباحث بالاطلاع على المحتوى وتأكد لهم أن به مخالفات قانونية، ليتم تكليف فريق عمل من المباحث، وقام فريق العمل بضبط القائمين على المقطع وهما فتاة ومواطن الى جانب صاحب البرنامج الذي مرر هذا المقطع عبر برنامجه.