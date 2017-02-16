هاني الظفيري - محمد الدشيش

احال رجال امن الجهراء شابين من فئة البدون الى الادارة العامة لمكافحة المخدرات بعد ضبطهما قرب منطقة النسيم بكوكتيل من المخدرات.

وقال مصدر امني ان رجال الامن اشتبهوا بقائد مركبة اميركية، وعند توقيفه قرب منطقة النسيم فجر امس ظهرت عليه وعلى مرافقه علامات الارتباك، وقال «انتم حتى الكاشخ ما يسلم منكم»، حيث تمت مشاهدة الكيميكال اثناء اخراج دفتر المركبة من الدرج، وعليه تم تفتيش الشابين وعثر معهما على قطع الحشيش والمواد المخدرة وادوات تعاط ومطرقة، وحاول الشابان التوسل لرجال الامن لعدم احالتهما الى الادارة العامة لمكافحة المخدرات الا ان محاولاتهما لم تنجح، وامر مدير عام امن الجهراء برفع تقرير بالواقعة واحالة المتهمين الى جهة الاختصاص.

أصيب مواطن بعد انقلاب مركبته في تقاطع الصليبخات والأندلس، وكان بلاغ قد ورد عن وقوع حادث انقلاب مركبة فتوجه إلى موقع البلاغ رجال الإنقاذ، حيث تبين أن قائد المركبة مواطن ومحشور، فتم قص الحديد من قبل المطافئ وإسعافه من قبل الطوارئ الطبية إلى المستشفى.

من جهة اخرى، قدم وافد مصري بلاغا الى مخفر الجابرية، افاد فيه بتعرض شقيقه لحادث دهس، واحيل البلاغ الى جهة الاختصاص وارفق بالبلاغ تقريرا طبيا.