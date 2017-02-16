هاني الظفيري

قالت الإدارة العامة للعلاقات العامة في وزارة الداخلية عبر بيان تلقت الانباء نسخة منه أن تحريات الإدارة العامة للمباحث الجنائية بالتنسيق مع الادارة العامة للأدلة الجنائية كشفت عن قيام المنتحر بقتل عمته بسبب خلاف بينهما حول مشكلة عائلية، خاصة ان نتيجة فحص الحمض النووي (DNA) اثبت أن الآثار الموجودة على أداتي الجريمة (السكين والمقص) تخص المنتحر والقتيلة.

واوضحت تحريات الإدارة العامة للمباحث الجنائية أن المتهم كان يعاني حالة غير طبيعية منذ أشهر وعثر بالفعل بغرفته على مواد ومؤثرات عقلية.

وذكرت الإدارة أن المتهم دخل الى شقة عمته القتيلة فجر الأحد الماضي وسمع جيرانها بذات الدور مشاجرة في حينها وتدافع وبعدها بقليل لصوت قوي لإغلاق الباب الخارجي للشقة.

وأشارت تحريات الإدارة العامة للمباحث الجنائية إلى أن المتهم توجه بعدها إلى منطقة السالمية وبالتحديد إلى شارع عمان وبعد عدة ساعات دخل احدى العمارات وصعد إلى الدور الحادي عشر وهو سطح العمارة وألقى بنفسه مما ادى الى وفاته في لحظتها.