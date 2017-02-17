مؤمن المصري
قضت محكمة التمييز بإلغاء حكم الاستئناف ببراءة المغرد عبدالرحمن العجمي، وقضت مجددا بحبسه 4 سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية أمن دولة.
وكانت محكمة الجنايات قد قضت بحبس المغرد عبدالرحمن طالب العجمي 4 سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية «التحريض على قلب نظام الحكم» والعيب بالذات الأميرية والقيام بعمل عدائي ضد السعودية وإذاعة أخبار كاذبة.
وقضت محكمة التمييز بحبس كابتن طيار (أ.ع) 3 سنوات في قضية الإساءة إلى المملكة العربية السعودية وانتقاده «عاصفة الحزم» عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».
وقضت محكمة التمييز بإلغاء براءة 26 من «البدون» المتظاهرين في تيماء وتقضي بالحبس سنتين وكفالة 500 دينار لوقف النفاذ يلتزمون فيها بعدم تكرار الجريمة.