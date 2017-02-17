«أنا ممثلة وفقط»

الممثلة السورية هيا مرعشلي نافية لموقع «الفن» ما تردد عن توجهها إلى عروض الأزياء، ومشاركتها في مسابقات الجمال، مشيرة إلى أنها لن تخرج عن نطاق التمثيل. وقد أعدت على موقعها الخاص على الانترنت أرشيفا خاصا يتضمن كل ما يخصها من أخبار وصور وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي ليكون بمنزلة أرشيف يتضمن كل أعمالها ومنبرا رسميا للتواصل مع جمهورها ومحبيها.