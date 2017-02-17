مؤمن المصري

قضت محكمة التمييز بإلغاء حكم الاستئناف ببراءة المغرد عبدالرحمن العجمي، وقضت مجددا بحبسه 4 سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية أمن دولة.



وكانت محكمة الجنايات قد قضت بحبس المغرد عبدالرحمن طالب العجمي 4 سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية «التحريض على قلب نظام الحكم» والعيب بالذات الأميرية والقيام بعمل عدائي ضد السعودية وإذاعة أخبار كاذبة.



وقضت محكمة التمييز بحبس كابتن طيار (أ.ع) 3 سنوات في قضية الإساءة إلى المملكة العربية السعودية وانتقاده «عاصفة الحزم» عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».



وقضت محكمة ‏التمييز بإلغاء براءة 26 من «البدون» المتظاهرين في تيماء وتقضي بالحبس سنتين وكفالة 500 دينار لوقف النفاذ يلتزمون فيها بعدم تكرار الجريمة.