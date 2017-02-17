محمد الجلاهمة - أحمد خميس

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق م.خالد الجراح أمس قرارا يتضمن تعيين العقيد عبدالعزيز الحسيني مديرا لإدارة منفذ العبدلي، وتعيين المقدم عبداللطيف الخراز مساعد مدير مناوبا بإدارة منفذ العبدلي اعتبارا من يوم امس.

على صعيد آخر نفى مصدر أمني لـ«الأنباء» صحة ما تم تداوله على وسائل التواصل ومواقع اخبارية بشأن وقف استصدار وتمديد رخص السوق للوافدين.

وقال المصدر: ما اشيع بهذا الخصوص عار عن الصحة، مشيرا الى ان الإدارة العامة للمرور ملتزمة بتنفيذ القرار الوزاري الخاص بحصول الوافدين على «رخص قيادة» وفق ما تضمنه القرار الوزاري من ضوابط، كما أن الإدارة العامة للمرور مستمرة في تمديد رخص السوق لجميع الوافدين ويتم سحب رخص السوق فقط للمندوبين والسائقين ممن صدرت لهم رخص سوق في العام 2014 حال قيامهم بتحويل إقامتهم من كفيل الى آخر أو بتغيير مهنتهم.