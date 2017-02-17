عبدالله قنيص

أحال رجال الادارة العامة للتزوير والتزييف الى النيابة العامة مواطنة لقيامها بالتزوير في محررات رسمية بهدف الحصول على قرض باسم ابنها المعاق، وقامت السيدة بتقديم المستندات المزورة الى أحد البنوك المحلية وحصلت على قرض بقيمة 9000 دينار إلا أن والد المعاق اكتشف تزوير زوجته السابقة فلاحقها قضائيا.

وبحسب مصدر أمني فإن مواطنا في العقد الخامس من عمره توجه الى المباحث الجنائية وقال انه اكتشف ان راتب ابنه الذي يحصل عليه من الدولة كونه معاقا ينزل ناقصا، مشيرا الى انه آل على نفسه عدم سحب أي مبالغ من حساب ابنه تحسبا لما يخفيه الزمن.

وإزاء بلاغ الأب تم فتح التحقيق لمعرفة سر عدم نزول الراتب كاملا وتبين من التحقيقات ان والدة المعاق قدمت توكيلا باسم ابنها المعاق رغم ان اعاقته لا تسمح له بالادراك وبموجب التوكيل المزور حصلت على قرض، وعليه تم استدعاء الأم التي اعترفت بأنها فعلت ذلك لأنها تخشى أن يقوم طليقها بأخذ كامل راتب ابنها المعاق ومن ثم يتركه دون معيل وأنها كانت تحمي ابنها بهذه الخطوة رغم عدم قانونيتها.