سعد الرشيدي

برأت محكمة الجنايات مواطنا من تهمة تزوير الشهادات الثانوية الصادرة من دولة خليجية.



ودفع محامي المتهم نواف المهندي بأن الاتهام بغير دليل إذ انه بني على خطاب السفارة الى وزارة التربية والتعليم دون ان يرفق مع ذلك الاجراءات المتبعة للوصول الى هذه النتيجة من تحريات او دلائل او قرينة لاتهام هؤلاء المواطنين والذي جاء مجحفا بحقهم.



وزاد أن محضر التحقيقـات جـــاء مقصورا على كتاب السفارة، فضلا عن اقتصار محضر التحقيقات على اقوال الشهود ولا يمكن التعويل على شهادتهم لتناقضهم تناقضا صارخا يتشكك معه صحة المعلومات التي ادلوا بها امام جهات التحقيق.



من جهة أخرى، قضت المحكمة الكلية بإلزام مواطن بدفع مبلغ ٣٥٫٨٠٠ ألف دينار لطليقته من خلال دعوى أقامتها المدعية، نظير قيامه بالحصول على قرض باسمها لشراء منزل ومن ثم حدث الطلاق.



وحضر المحامي سالم العظيمان عن المدعية بصفته وكيلا لها وقدم ما يثبت من مستندات طالبا إحالة الدعوى إلى ادارة الخبراء حيث انتهى تقرير لصالح المدعية بمطالبها، وأطمأنت المحكمة لما جاء بتقرير الخبراء.